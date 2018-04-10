Юбилей Tallinn Music Week

Здесь Восток встречается Западом, поп – с панком, джаз с фолком. Уже 10 лет каждой весной в Таллине проходит фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week.

В этом году 10-летний юбилей фестиваля совпадает со 100-летием образования Эстонии. То есть праздник особый.

журналист euronews Аня Бенц:

“Более 260 музыкантов из 30 стран мира принимают участие в юбилейном фестивале в этом году. Особенно примечательно, что на этот раз здесь выступает много женщин с сильными голосами и мощными посланиями”.

Исполнительнице инди-панка из Лондона Сьюзи Ву- всего 20. Пока у нее вышел только дебютный альбом. Но несмотря на молодость, ее талант и неординарное исполнение пришлись по вкусу как зрителям, так и представителям прессы.

Сьюзи ВУ:

“В детстве я наблюдала за тем, как играет на гитаре мой отец и пыталась все запомнить и научиться играть самой. Потом у меня было хорошее образование. Сколько себя помню, я всегда пела. Мне нравилось ходить в церковь и петь в хоре. Но я никогда не занималась классическим вокалом. У меня просто был хороший и громкий голос”.

Немецкий электро-джазовый дуэт Ätna приехал из Дрездена.Инес Шейфа и Демиан Каппенштайн – студенты Дрезденской музыкальной академии. Инес – джазовая вокалистка, а Демиан играет на ударных. Их объединяют сильные чувства и любовь к электро-джазу.

Демиан Каппенштайн:

“Вначале мы занимались джазом и так называемой мировой музыкой в квинтете, а затем очень скоро поняли, что нам нравится исполнять минималистичную музыку – только нам двоим. А потом мы связались с нашим будущим продюсером из Берлина Моше Шнайдером”.

Украинский певец, диджей и телеведущий Иван Дорн уже несколько лет является любимцем поп-сцены Украины и ближнего зарубежья. На Таллинской музыкальной неделе он представил свой новый англоязычный альбом Open the Dorn, записанный в Америке.

Иван Дорн:

“Он состоит из фанка, хип-хаус-музыки, бит-музыки, электрической, электронной, инди-денса, альтернативной поп-музыки, как я это называю. В нем есть все”.

Вопрос: “И этот альбом открывает двери?”

Иван Дорн:

“Да, вы просто окрываете Дорна и понимаете, что это особый жанр. Это новый жанр, жанр Дорна!”

Десятилетний юбилей фестиваля отметили с размахом – множеством мероприятий по всему городу. А эстонский рэппер Ароп дал импровизированный концерт на оживленном перекрестке Таллина. Тем временем основатель фестиваля Хелен Сильдна поделилась с нами новыми интересными идеями.

Хелен Сильдна, основатель Таллинской музыкальной недели:

“В сентябре мы открываем новый фестиваль в городе на границе между Россией и ЕС. Он называется Нарва. Это промышленный город. Его население на 96% русскоязычное. И мы решили провести там фестиваль”.