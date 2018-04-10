Освобожденные пленники "Армии ислама" прибыли в Дамаск

Вооружённая группировка "Джейш аль-Ислам" ("Армия ислама"), базирующаяся в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, выпустила в понедельник вечером всех находившихся в ее руках заложников из числа мирных граждан и военнопленных. Об этом сообщили агентство САНА и сирийское телевидение.

Автобусы с освобождёнными заложниками прибыли на стадион в Дамаске, где их ожидали сотни родственников. Всего на свободу вышли не более 200 человек, хотя ранее сообщалось, что в плену у "Джейш аль-Ислам" содержится более 3500 человек. Судьба остальных пока остается неизвестной.

Многие из бывших пленников принадлежат к религиозным группам христиан или алавитов и рассматривались салафитами как "неверные", сочувствующие правительству Башара Асада. Некоторые из них находились в плену с декабря 2013 г. 1 ноября 2015 г. "Джейш аль-Ислам" опубликовала видеосъемку того, как пленники были посажены в железные клетки и провезены по улицам Думы.

В обмен на освобождение заложников лидеры и участники группировки "Джейш аль-Ислам", а также члены их семей будут вывезены на автобусах на север Сирии. Исламисты согласились прекратить вооруженное сопротивление в ночь на воскресенье.