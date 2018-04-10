Польша: годовщина трагедии под Смоленском

В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы, которая восемь лет назад унесла жизни президента Леха Качиньского и практичеки всей верхушки польского государства.

Во вторник траурная церемония прошла непосредственного на месте трагедии под Смоленском. Посол Польши в России Влодзимеж Марциняк напомнил, что 10 апреля 2010 года погибла "значительная часть элиты польского народа, не только элиты политической, но и интеллектуальной, общественной и духовной".

Несмотря на прошествие многих лет, катастрофа по-прежнему вызывает множество вопросов. "Россия до сих пор не желает передать нам обломки самолета, которые являются самым важным элементом в расследовании катастрофы. На мой взгляд это незаконно, поскольку самолет был собственностью Польши", - заявил нынешний президент Польши Анджей Дуда в Кракове, где погребены останки Качиньского и его супруги.

В ответ власти России заявляют, что передать обломки не могут, поскольку расследование трагедии все еще продолжается.

Тем временем брат погибшего президента и нынешний лидер правящей партии Ярослав Качиньский посетил траурную церемонию в Варшаве, где на площади маршала Юзефа Пилсудского во вторник был открыт памятник жертвам катастрофы под Смоленском.

10 апреля 2010 года при посадке на российском аэродроме "Смоленск-Северный" потерпел крушение самолет Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились президент страны Лех Качиньский и делегация представителей польской политической и военной элиты, направлявшиеся на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу. Погибли все 89 пассажиров и семь членов экипажа.