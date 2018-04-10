В понедельник в Вашингтоне Трамп провел совещание с руководством Пентагона. В нем участвовал его новый помощник по национальной безопасности Джон Болтон. Глава американской администрации заявил, что он рассматривает все возможные варианты реагирования на предполагаемую химатаку в пригороде Дамаска, подчеркнув, что отвечать будут все, кто поддерживает режим Асада.
США обдумывают ответ на случившееся в Сирии
США обдумывают ответ на случившееся в Сирии
"Мы собираемся принять решение об ответе на чудовищное нападение под Дамаском. Ответ на это будет, и он будет жестким. Я не скажу, когда именно, потому что мне не нравится обсуждать сроки подобных действий", - подчеркнул президент США.
На заседании Совета безапасности ООН постпред США Никки Хейли отметила, что Вашингтон ответит на случившееся, вне зависимости от того, какое решение примет ООН.
Россия заявила , что сообщения о химической атаке - дезинформация, посол страны Небензя сообщил, что Москва и Дамаск готовы помочь расследованию ОЗХО, представителей которой он пригласил в Сирию.