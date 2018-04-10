Обыск у адвоката Трампа

Агенты ФБР пришли с ордером на обыск к адвокату президента США Майклу Коэну.

Были изъяты переписка Коэна с Трампом и документы, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

Она утверждает, что за молчание о сексуальных отношениях с американским президентом Коэн выплатил ей 130 тысяч долларов, сам Трамп отрицает и факт измены (к тому моменту он уже был женат на Мелании), и факт выплат.

Сообщается, что обыск был проведен по инициативе прокуратуры Нью-Йорка, и что Роберт Мюллер к происходящему имеет лишь косвенное отношение, хотя он мог передать частично свои материалы нью-йоркским правоохранителям.

Трамп, комментируя происшедшее, заявил, что действия сотрудников ФБР - позорные, а проведенный обыск не что иное, как "охота на ведьм".