Во вторник в ФРГ бастует наземный персонал четырех крупнейших аэропортов, среди них и тот, что расположен во Франкфурте-на-Майне, а также в Кёльне, в Мюнхене и в Бремене.
Весеннее наступление трудящихся
Весеннее наступление трудящихся
Авиакомпания Lufthansa уже предупредила, что отменит не менее половины из своих 1600 ежедневных рейсов. Планы придется пересмотреть по меньшей мере 90 тысячам пассажиров.
В ряде федеральных земель, как, к примеру, в Северном Рейне-Вестфалии или в Баден-Вюртемберге бастуют работники общественного транспорта, детских садов, городских служб обеспечения и местного самоуправления.
Профсоюз тех, кто занят в государственном секторе, требует от работодателей повысить зарплату более, чем 2 миллионам работников на не менее, чем 200 евро в месяц