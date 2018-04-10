Кино: "Солдат, стоящий миллиона других"

"Были дни, на улице было +40, со всей этой амуницией... Непросто выпрыгивать из окопов в таких условиях... Было трудно, но здорово... Все же в окопах было тяжело. Но атмосфера была отличной, мне нравится работать с друзьями... у всех одна цель - сделать нечто хорошее", - рассказывает Арраиш.

Премьера фильма состоялась в небольшом городке Мурса на севере Португалии - именно там родился "солдат, стоящий миллиона других".

В массовый прокат португальских кинотеатров картина выйдет 12 апреля.