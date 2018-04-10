Главный врач Окружной больницы Солсбери Кристин Бланшард сообщила, что дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия выписана из медицинского учреждения. Её отец по-прежнему госпитализирован и проходит лечение после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Юлию Скрипаль выписали из больницы, её отец идёт на поправку - главврач больницы
Юлию Скрипаль выписали из больницы, её отец идёт на поправку - главврач больницы
По словам Бланшард, 33-телняя Скрипаль все еще нуждается в наблюдении, а её реабилитация не закончена. Также главврач выразила надежду, что Сергей Скрипаль также сможет покинуть больницу в скором будущем. По словам медика, состояние 66-летнего мужчины постепенно улучшается.
Лондон продолжает обвинять в отравлении Скрипалей Москву. Российские власти это категорически отвергают.