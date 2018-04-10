Полгода назад движение ANO под руководством Андрея Бабиша одержало победу на парламентских выборах, однако лидеры других партий, вошедших в парламент, отказались вести переговоры о создании коалиции.
Чехи потребовали отставки премьер-министра
Чехи потребовали отставки премьер-министра
Долларовый миллиардер Андрей Бабиш подозревается в незаконном получении европейских субсидий на 2 миллиона евро, сам политик все обвинения отвергает.
Организаторы протестов убеждены, что премьер-министр должен покинуть свой пост.
В конце января Андрей Бабиш создал правительство меньшинства из представителей своего движения, которое не получило вотум доверия в парламенте из-за обвинений в мошенничестве. Политику также не удалось объединиться и с социал-демократами.
Ранее Бабиш заявлял, что готов поддержать другую кандидатуру на пост премьера, если этого пожелает президент страны.
Решающее слово в разрешении политического кризиса должен сказать президент страны Милош Земан.