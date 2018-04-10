Полицейский днем, художник ночью. 43-летний Ахмет Сула - главный инспектор контр-террористического отдела полиции Стамбула. Но сегодня его главное оружие - кисть.
Полицейский или художник?
Полицейский или художник?
Преимущественно, абстрактные полотна художника объединяют элементы современного искусства с традициями Османской империи.
"Многие художники никогда не видели того, с чем мне приходилось сталкиваться по долгу службы. Но для искусства нет закрытых дверей. Искусство универсально, оно везде. "Эффект бабочки" - вот одно из его главных свойств", - отмечает Сула.
Картины полицейского были представлены на более чем 20 выставках в Турции и за границей. Сегодня Сула готовится к своей первой экспозиции в Риме.