Нотр-Дам-де-Ланд: второй день противостояний

Французские эко-активисты и представители анархистских движений продолжают оказывать сопротивление полиции в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны. Накануне правоохранители приступили к ликвидации незаконного лагеря, возведенного около 10 лет назад в знак протеста против планов правительства построить здесь новый аэропорт, заявив о недопустимости разрушения уникального природного ландшафта. Проект был отменен в январе 2018 года, но активисты покидать занятую территорию не спешат. До сих пор в незаконных постройках здесь проживают около 250 человек. Второй день подряд активисты жгут выстроенные из шин баррикады и забрасывают полицейских "коктейлями Молотова". В результате противостояний пострадали четыре правоохранителей, один был доставлен в больницу. Всего в операции задействованы 2,5 тыс. полицейских.