Николай Статкевич: "В Беларуси репрессии не прекратились"

Николай Статкевич - один из главных оппозиционных белорусских лидеров, глава белорусской социал-демократической партии "Народная Грамада". Будучи кандидатом на пост президента на выборах 2010 года, его арестовали за участие в массовых протестах против переизбрания Александра Лукашенко. Статкевич провёл в тюрьме 5 лет. После его освобождения в 2010, наряду с другими политическими заключенными, в 2016 году Европейский союз снял большую часть санкций против Беларуси. В интервью с корреспондентом Euronews Валери Гурья Николай Статкевич рассказывает про нарушение прав человека и гражданских свобод, а также объясняет, почему этот шаг со стороны ЕС был неправильным.

Валери Горья: После того, как вы вышли на свободу, Европейский Союз решил, что Беларусь сделала прогресс в вопросе прав человека и свободы выражения. Вы согласны с этим?

Николай Статкевич: Санкций против Лукашенко не было. Были определенные ограничения на въезд, которые он переодически обходил, он ездил в Австрию на курорты и так далее. Санкций не было. Но даже эти ограничения отменили, и плохо к этому отношусь. У нас снова есть политзаключенные, их пытают. Даже, когда международные организации не признают этих людей политзаключенными, администрация тюрьмы или колонии признает их политическими заключенными. Есть пытки, эти люди не выходят с карцеров, им создают невыносимые условия.

Что касается партии, которую я возглавляю - социал-демократическая партия "Народная грамада" - год назад я попытался дойти до протестной акции, коллеги организовали мою эвакуацию, то есть отрыв от слежки, они спрятали меня в тайном месте. Того человека, который увозил меня, нашли. Это Сергей Кунцевич. Его пытали электрошоком, чтобы узнать, куда он меня отвозил. Затем его задержали на два месяца, его избивали. Он вышел, теперь у него проблемы с психикой, он до этого психически нездоровый. Мой помощник по партии - Сергей Кулинич, тоже Сергей... Чтобы узнать, где я нахожусь, его долго избивали кулаками в живот. Потом его посадили в тюрьму КГБ, чтобы он не смог показать следы от этих побоев. Когда эти следы прошли, его отпустили. Руководительница нашей брестской организации Наталья Попкова, молодая, симпатичная женщина, 30 лет. После ареста, которые обычно длятся 15 дней, ее завезли в психиатрическую больницу, требуют ее оставить там. Доктора отказываются, но пока идут переговоры, она находится там несколько дней. Сейчас ей трудно устроить свою личную жизнь в своем городу, потмоу что такая информация распространяется быстро. Она здоровая, но вот она провела там несколько дней... Мой коллега по Белорусскому национальному конгрессу Владимир Некляев, кандидат в президенты, самый известный из ныне живущий белорусских поэтов, ему 72 года. Год назад, чтобы он не попал, как и я, на Марш Воли, "Спецзназ" задержал его в Бресте. Его скрутили шею и передавили какой-то сосуд, он чуть не умер в больнице, которая потом говорила, что его там не было. Потом в течении года его несколько раз арестовывали, у него в тюрьме забирали лекарства, а он не может без них. Один раз я ему посоветывал: носи с собой анамнез лекарства, чтобы они не могли отказать. На суде он показал анамнез, судья взял этот документ, спрятал и сказал, что ничего ему не давали. Так он остался без лекарств.