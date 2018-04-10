Новое землетрясение в центральной Италии

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в ночь на вторник в центральной части Италии, сообщили в Национальном институте геологии и вулканологии.

По данным на этот час, эпицентр подземных толчков находился к северу от населенного пункта Мучча (в области Марке) и залегал на глубине девяти километров.

Информации о пострадавших в этом населенном пункте, где проживают около 900 человек, пока не поступало. Сообщается, что в результате удара стихии в Мучча обвалилась колокольня.

Подземные толчки во вторник утром ощутили и жители других населенных пунктов в областях Марке и Умбрия, пострадавших в августе 2016 года от мощного землетрясения. Тогда жертвами стихийного бедствия стали без малого 300 человек, более 4 с половиной тысяч лишились крыши над головой. Ущерб, по официальным оценкам, составил около 4 миллиардов евро.

Эта часть центральной Италии отличается повышенной сейсмоактивностью: последний по времени подземный толчок магнитудой 4,0 был зафиксирован здесь не далее, как 4 апреля.