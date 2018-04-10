Предупредительная забастовка немецких служащих

Забастовка работников сферы услуг и служащих коснулась не только аэропортов. Работу остановили также предприятия общественного транспорта, детские сады и многие другие муниципальные учреждения. Профсоюз Ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) требует повышения зарплаты государственных и муниципальных служащих на 6% процентов.

По словам главы профсоюза, Франка Бсирске, для этого есть все условия: "У меня нет ни малейшего сомнения в том, что нам нужно повысить зарплату гораздо выше уровня, которого мы добились в прошлом году. Экономическая ситуация этому благоприятствует. Все говорят о приподнятом настроении на рынке, о золотых днях. Поэтому когда как не сейчас улучшать жизнь всех работников, в том числе бюджетников".

Бастующие служащие проводят уличные манифестации. Одна из них прошла в непосредственной близости от Франкфуртского аэропорта. Говорят её участники:

"Я требую повышения зарплаты на 6%, т.е на как минимум 200 евро в месяц. Потому что на те деньги, что я получаю, здесь, в районе Франкфурта-на-Майне нормально прожить невозможно".

"Мы не заслуживаем такой зарплаты. Мы должны получать больше. Работодатель не ценит то, что мы ему отдаем".

Нынешняя волна забастовок только предупредительная. Если переговоры, которые будут проходить в воскресенье и понедельник, не принесут приемлемых результатов, забастовки, по словам Франка Бсирске, приобретут еще более широкий размах.