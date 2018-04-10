Реформа университетов встречает отпор

Полторы тысячи человек вышли во вторник на улицы Парижа, протестуя против реформы образования и шире - против политики президента Макрона. К школьникам старших классов и студентам, которые прошли колонной от Сорбонны до университета Жюсье, присоединились железнодорожники и прочие недовольные, не скрывающие желания увидеть повторение мая 1968-го.

Среди преподавателей также не все согласны с реформой , которая вносит серьезные изменения в процесс выпускных экзаменов, вводя отбор в университетах, тогда как раньше они были открыты для всех.

"Цель реформы - разнообразить критерии, по которым буду выпускники лицеев будут зачисляться в университеты, - говорит Давид Гарибэ, преподаватель политологии в университете "Лион-2", - это не только диплом о среднем образовании, но также оценки за предыдущие годы, мотивация учащихся, мнение учителей. Многие мои коллеги сначала выступали "за" реформу, но со временем отдали себе отчет , что мы - преподаватели - не сможем ничего сделать, потому что наше пространство для маневра ограничено".

Сегодня, несмотря на приближение весенней сессии, остаются блокированными 3 французских университета. "На всеобщих собраниях студентов обсуждают не только реформу, но и недавние нападения на бастующих членов крайне-правых группировок , а также попытки применить против студентов полицейскую силу", - передает из Лиона наш специальный корреспондент Рафаэль Таверьне.