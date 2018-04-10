Франция намерена и дальше поставлять оружие Саудовской Аравии, несмотря на участие Эр-Рияда в вооружённом конфликте в Йемене. Это подтвердил президент Пятой республики Эмануэль Макрон по итогам встречи с аравийским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.
Франция не оставит аравийцев без оружия
Франция не оставит аравийцев без оружия
«Каждый конкретный контракт по продаже военного оборудования подвергается тщательному анализу на основании особенно жестких критериев. В расчёт берется и международное гуманитарное право, и угроза нанесения вреда гражданскому населению», — заверил президент.
Против поставок французского вооружения Саудовской Аравии выступает ряд международных правозащитных организаций. Они обвиняют Париж в спонсировании военного конфликта, жертвами которого стали уже более десяти тысяч человек.