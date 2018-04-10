Франция не оставит аравийцев без оружия

Франция намерена и дальше поставлять оружие Саудовской Аравии, несмотря на участие Эр-Рияда в вооружённом конфликте в Йемене. Это подтвердил президент Пятой республики Эмануэль Макрон по итогам встречи с аравийским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

«Каждый конкретный контракт по продаже военного оборудования подвергается тщательному анализу на основании особенно жестких критериев. В расчёт берется и международное гуманитарное право, и угроза нанесения вреда гражданскому населению», — заверил президент.

Против поставок французского вооружения Саудовской Аравии выступает ряд международных правозащитных организаций. Они обвиняют Париж в спонсировании военного конфликта, жертвами которого стали уже более десяти тысяч человек.