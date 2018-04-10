В Европе "нелётная погода"

Аннулировано около четверти рейсов, сотни пассажиров вынуждены томиться в ожидании в аэропортах Руасси и Орли. В Air France заверли: 65% зарубежных рейсов (в том числе в Россию) и 80% внутрифранцузских в этот день будут выполнены.

От работников офиса до лётного персонала – к двухдневной забастовке, начавшейся во вторник, присоединились представители всех профессий, требуя повышения заработной платы.

В соседней Германии с теми же требованиями бастуют госслужащие. Авиакомпания Lufthansa отменила около 800 полётов - половину запланированных на сегодня.

«Многие пассажиры, у которых нет возможности поменять билет, которые дорого за него заплатили, - проигравшие в этой истории. Все это несправедливо», - сетует этот мужчина.

«Я понимаю, что они хотят больше денег. Но если лично вас это коснулось, если лично вы пострадали, это не очень приятно. Но я, конечно, отношусь к этому с пониманием», - признаётся пассажирка.

Перебои в авиасообщении наблюдаются в аэропортах Бремена, Кёльна, Лейпцига, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне и в столичном Тегеле. Забастовка может коснуться до 90 тыс. пассажиров, в том числе россиян: многие из них не смогут сегодня вылететь в Москву и Санкт-Петербург.