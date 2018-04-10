Неудача Uber в Европейском суде

Американская компания Uber потерпела ещё одно поражение в ЕС. Европейский Суд позволил странам-членам привлекать её местных управляющих к уголовной ответственности за нелегальную таксомоторную деятельность. Французский парламент уже выступил за запрет службы UberPOP, использующей непрофессиональных водителей.

Ранее судьи в Люксембурге постановили, что Uber оказывает транспортные, а не цифровые услуги, сферу которых Брюссель поощряет. В ЕС труднее закрыть бизнес, опирающийся на информационные технологии.

Сама кампания утверждает, что лишь помогает пассажирам с помощью электронных устройств находить желающих их подвести.

Правовед из Дании предупреждает, что наступление на Uber может затормозить внедрение в отдельных странах инноваций:

«Есть риск, что национальные регуляторы будут игнорировать правила конкуренции и препятствовать развитию рынка, - сказала Адина Клаичи. - Они будут подвержены лоббированию со стороны устоявшихся компаний».

Появившись в Европе в 2011 году, Uber упростил заказ машин и сбил цены за проезд. Обычные таксисты бурно выступили против такого соперничества.

Корреспондент Евроньюс Елена Кавалоне передаёт:

"От этого решения Европейского суда пострадает пока только UberPOP, но оно вызывает тревогу у интернет-гигантов. До сих пор они рассчитывали на защиту Европейской комиссии от попыток государств-членов ограничить их деятельность".