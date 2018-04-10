В ЕС изучают кадры из Думы

В Евросоюзе специалисты, политики и общественность изучают видеозаписи, которые могут свидетельствовать о применения в сирийском городе Дума химического оружия. Телеканалы показали, как оказывается помощь отравленных людям.

«Нам нужна информация с места события. Трудно её извлечь из показанных кадров. Они создают какое-то впечатление, по ним можно составить картину, но убедительные доказательств можно найти только на месте, - сказал профессор токсикологии Университета Лидса Алистар Хэй. - Нужно опросить пострадавших, сделать фотоснимки повреждения растительности, которое вызывает хлор, собрать показания присутствовавших о том, какой запах был у агента, какой эффект он произвёл на людей. Нужно также поговорить с врачами ».

Европарламент готовится выступить с резким осуждением не только нападения в Думе, когда факты о нем подтвердятся, но и всей политики президента Сирии, направленной против собственного народа.

«За последним возмутительным применением химического оружия в Сирии последовал военный ответ со стороны Соединенных Штатов, а теперь мы видим ситуацию, когда режим Асада в очередной раз пустил в ход отравляющие вещества, - сказал председатель Комитета по иностранных делам Дэвид МакАлистар. - Мы должны использовать все политические, все дипломатические каналы для усиления политического давления на режим в Дамаске, чтобы это прекратилось. Такое поведение считают варварским не только у нас в Европейском союзе, но и США и других западных странах. Это также вопрос для России и Ирана".

Уроженец Дамаска Мохамад Блак покинул Сирию в 2011 году, провел несколько лет в соседних странах и получил убежище в Бельгии. Он скептически относится к тому, как отреагировали на сообщение о химатаке руководители Запада:

«Они хотят как-то показать миру, что не позволят такого. Возможно также, что они не хотят потерять лицо и опозориться, поэтому обещают наказать Асада, - сказал Блак. - На самом деле, я не думаю, что они хотят наказать Асада. Если бы они этого хотели, им нужно было это сделать давным-давно, много лет назад».