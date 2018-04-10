Цифровой день в ЕС и Цукерберг

На вторник назначено выступление главы компании Facebook в американском Сенате по поводу использования данных миллионов пользователей. По совпадению, Цифровой День отмечают в Брюсселе учреждения Евросоюза, представители стран-членов и деловых кругов. Марка Цукерберга не раз приглашали дать показания в Европарламенте.

«Я бы спросила его, почему Facebook сразу же не поставил в известность пользователей, узнав о передаче сведений о них британцам из Cambridge Analytica, - сказала "зелёный" депутат из Германии Юлия Реда. - Компания знала, но долгое время скрывала тот факт, что этими сведениями злоупотребляли. Facebook не информировал общественность, и это, по-моему, настоящий скандал ».

Лидер либералов выразил в Twitter сожаление, что граждане ЕС будут вынуждены узнать правду об использовании их информации через американских сенаторов. Ги Верхофстадт пожелал, чтобы Facebook соблюдал европейское законодательство о частной неприкоснованности.

Еврокомиссар по цифровой экономике рассказала о новом законе, который вступит в силу 25 мая:

«Этот закон защитит личные данные, он будет требовать чёткого согласия гражданина на их использование, - сказала болгарка Мария Габриэль. - Каждый получит право знать, как применяют сведения о нём, и сможет свободно решать, давать ли на это авторизацию или нет ".

Председатель ЕС Болгария призывает больше использовать цифровые технологии в интересах госслужб, социального развития и безопасности.