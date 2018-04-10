Мир
"Россия запомнит этот день. Россия предпочла защищать чудовище, а не жизни сирийцев"
Никки Хейли
постпред США в ООН
"Мы не можем больше брать на веру итоги расследования с дистанции, как это было год назад в Хан-Шейхуне"
Сергей Лавров
глава МИД России
""Россия потрясена очередной провокацией с так называемой "химической атакой""
Владимир Чижов
Постпред России при ЕС
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"Не могу представить, через что сейчас проходят родители. Я сочувствую всем, кого затронула эта трагедия, в Гумбольдте и за его пределами"
Джастин Трюдо
премьер-министр Канады
""Президент Путин, Россия и Иран отвечают за поддержку животного Асада""
Дональд Трамп
Президент США
"Олигархи, которые извлекают выгоду из коррумпированной системы, должны разделять ответственность правительства"
Стивен Мнушин
глава Минфина США
"Я очнулась больше недели назад и рада сообщить, что силы возвращаются ко мне с каждым днём."
Юлия Скрипаль
дочь отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ
"Это не повод сразу все мазать черной краской, показывать, что мы тут специально вырабатываем механизмы для мухлежа"
Элла Памфилова
глава Центризбиркома России
мир
"Белые каски" уже были уличены в постановочных видео"
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