Владимир Чижов: "Химатаки не было. Это провокация"

Какова позиция российских властей относительно предполагаемой химической атаки в Думе? Какими будут дальнейшие действия России в случае, если США нанесут удар по правительственным сирийским войскам? На эти и другие вопросы корреспондента Euronews Андрея Бекетова отвечает постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

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Андрей Бекетов, Euronews:

Господин посол, спасибо, что пришли к нам в студию Euronews в Брюсселе. Весь мир (наверное, за исключением России) потрясён кадрами из сирийской Думы. Предположительно, в результате химической атаки там погибли люди. Какое впечатление на вас и на российских официальных лиц произвели эти кадры?

Владимир Чижов, постпред России при ЕС:

Россия, могу вас поправить, тоже потрясена очередной провокацией с так называемой "химической атакой", в данном случае в городе Дума (это в районе Восточной Гуты, то есть достаточно близко к Дамаску). Российские военные специалисты посетили этот район, эти дома и улицы; поговорили с местными медиками, посетили ту единственную функционирующую больницу, которая есть в Думе, в том числе её подвальные помещения, где якобы были обнаружены чуть ли не горы трупов. Ни одного трупа, ни одного даже обратившегося за медицинской помощью человека там нет. Никакой химической атаки в Думе не было и в помине.

Euronews:

А что же мы видели?

Владимир Чижов:

А мы видели очередную постановку. Есть специально обученные, сами можете догадаться кем, люди из так называемых "Белых касок", которые уже были уличены в постановочных видео.

Euronews:

Тем не менее, дело идёт к очень серьёзному американскому удару по сирийским объектам в качестве ответа на такое "злодеяние"?

Владимир Чижов:

Ответа на то, чего не было.

Euronews:

Готовится ли Россия к каким-то мерам в отношении этого возможного удара, от которого могут пострадать и погибнуть россияне?

Владимир Чижов:

Россия предупредила как публично, так и по соответствующим каналам, в том числе военным, представителей Соединённых Штатов о тех серьёзных последствиях, которые могут быть, в том случае, если эти удары будут нанесены, и в ходе этих ударов, вольно или невольно, пострадают российские граждане.