Лига чемпионов: "Бавария" и "Реал" в шаге от полуфинала

В среду в Мадриде и Мюнхене пройдут два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. В одном из них сыграет "Реал", наставник которого Зинедин Зидан считает, что три мяча, забитые в первой игре в ворота "Ювентуса", - результат многообещающий, но команде лучше сконцентрироваться не на нём, а на предстоящей встрече.

"Для нас это другая история, другой матч. Что случилось, то случилось. Мы показали хорошую игру с хорошим результатом. Но пройдена только половина пути. То, что нам нужно сделать завтра, – это провести еще один отличный матч", - сказал он журналистам.

REUTERS/Sergio Perez

Путёвкой в полуфинальную стадию европейского турнира "сливочные" надеются компенсировать свои отнюдь не блестящие результаты в Ла Лиге (4 место и отставание от лидера - "Барселоны" - в 15 очков).