Лига чемпионов: "Бавария" и "Реал" в шаге от полуфинала

В среду в Мадриде и Мюнхене пройдут два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. В одном из них сыграет "Реал", наставник которого Зинедин Зидан считает, что три мяча, забитые в первой игре в ворота "Ювентуса", - результат многообещающий, но команде лучше сконцентрироваться не на нём, а на предстоящей встрече.
"Для нас это другая история, другой матч. Что случилось, то случилось. Мы показали хорошую игру с хорошим результатом. Но пройдена только половина пути. То, что нам нужно сделать завтра, – это провести еще один отличный матч", - сказал он журналистам.
Путёвкой в полуфинальную стадию европейского турнира "сливочные" надеются компенсировать свои отнюдь не блестящие результаты в Ла Лиге (4 место и отставание от лидера - "Барселоны" - в 15 очков).
Но и "Ювентус" не лишён мотивации. Неслучайно Джанлуиджи Буффон, который собирается покинуть пост голкипера "Старой Синьоры" в конце сезона, намекал, что может и передумать, если его партнеры завоюют титул. К тому же, туринцы жаждут реванша и за поражение от мадридцев в прошлогоднем финале Лиги Чемпионов.
В противостоянии "Севильи" и "Баварии" шансы последних выглядят предпочтительнее. Досрочные победители Бундеслиги на прошлой неделе обыграли испанцев. Правда, мюнхенцы пропустили первыми, и им пришлось отыгрываться. Наставник немецкого клуба Юпп Хайнкес соперников сбрасывать со счетов не торопится.
"Если вы проиграли 2:1 у себя дома, то вы всё равно будете бороться за победу. Вы будете рисковать, атаковать, брать инициативу на себя. "Севилья" обязательно сделает это завтра", - выразил уверенность тренер.
На руку испанцам может сыграть и отсутствие травмированных "баварцев" - Видаля и Алабы. Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла уже заявил, что матч будет "сложным", но "ничего невозможного нет". Во всяком случае, команда намерена "сохранять интригу до последнего момента".