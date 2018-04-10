Самые красивые деньги в мире

Новая банкнота в 10 франков, в дизайне которой отмечены швейцарская эффективность и пунктуальность, признана лучшей в мире. Такое решение вынесло Международное сообщество банкнот (IBNS), ежегодно определяющее самую красивую денежную купюру в мире.

Швейцарский "червонец" обошел по итогам всемирного соревнования около 170 конкурентов, запущенных в обращение в прошлом году. Как подчеркнули в Нацбанке Швейцарии, графические мотивы купюры отображают рациональный подход швейцарцев к драгоценному времени - на банкнотах запечатлены символизирующие точность часы, железнодорожные сети и дирижерская палочка.

Второе место в ежегодном конкурсе заняли представители Шотландии и Норвегии. На 10-фунтовой купюре, выпущенной Королевским банком Шотландии, размещен портрет математика и астронома XIX века Мэри Сомервилль, а на 100 кронах Норвежского банка - Гокстадский корабль, самое крупное из сохранившихся судов викингов.

В прошлом году была выпущена новая банкнота номиналом в 50 евро, но она не фигурировала среди номинантов на премию Международного сообщества банкнот. Как и произведения Банка России с изображениями символов Дальнего Востока и Крыма.

Победитель

Швейцария: на лицевой стороне банкноты изображены руки дирижера, управляющие оркестром, и глобус с часовыми поясами мира. На обратной - железнодорожные пути и механика часов, символизирующие пунктуальность.

Фавориты

Норвегия: Гокстадский корабль викингов и современное грузовое судно.

Шотландия: на лицевой стороне - математик и астроном Мэри Сомервилль, на обратной - пара игривых выдр.

Канада: на 10-долларовой купюре представлены исторические политические фигуры, среди которых - первый премьер-министр страны Джон Александер Макдональд.

Джибути: в этой стране выпустили новую банкноту в 40 франков - в честь 40-й годовщины независимости Джибути от Франции. На лицевой стороне - изображение китовой акулы.

Фиджи: после победы национальной сборной Фиджи по регби-7 на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро здесь выпустили банкноту номиналом в 7 долларов, увековечив таким образом первую в истории страны олимпийскую медаль.