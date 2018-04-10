Андрей Мовчан: "Попавших под санкции могут поддержать деньгами"

Санкции США негативно отразились на российском фондовом рынке. Больше всех пострадал Олег Дерипаска. В общей сложности Дерипаска, по разным оценкам, за один день уже потерял свыше миллиарда долларов - это составляет пятую часть его состояния. Нюансы текущего момента - в комментарии Андрея Мовчана, возглавляющего департамент экономических исследований Московского Центра Карнеги.

"В санкционных списках стали появляться люди, которые не делают напрямую российскую политику. Тренд этот, скорее всего, продолжится. Мы можем ожидать появления новых имен из сферы бизнеса в санкционных листах.

Можно говорить о глобальных шагах по улучшению отношений с Западом, которые российское правительство вряд ли будет предпринимать. Ничего локального, наверное, не произойдет. На локальном уровне никакие шаги не нужны и бесполезны.

Скорее всего, компании, которые попали под санкции, будут поддержаны так или иначе деньгами. Это тоже вопрос локальной необходимости, и говорить об этом сейчас пока преждевременно", - разъяснил он.

За активами Дерипаски последовал и курс рубля, который впервые столь понизился за два года. Объем всех потерь подпавших под санкции российских бизнесменов превысил многие миллиарды долларов.