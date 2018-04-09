Москву обвинили в причастности к химатаке в Думе

Члены Совбеза ООН обвиняют сирийское правительство в использовании химического оружия против гражданского населения в городе Дума, а Россию — в причастности к преступлениям против человечности.

На экстренном заседании обсуждалось нападение, жертвами которого, по заявлениям правозащитных организаций в Сирии, стали не менее 49 человек. Соединённые Штаты вынесли на рассмотрение Совбеза предложение о создании нового механизма для расследования фактов применения химоружия в Сирии и, главное, для наказания виновных.

Россия выдвигала встречную инициативой обсудить ситуацию в Восточной Гуте. Постпред Москвы Василий Небензя в итоге выступал первым среди представителей государств. Он заявил, что никакой химической атаки не было, сославшись на расследование российских и сирийских экспертов. Данные о гибели десятков мирных жителей Небензя назвал «химической провокацией», а фотографии и видеозаписи с мертвыми женщинами и детьми — фальшивкой.

Соединённые Штаты, в свою очередь, обвинили Россию в потворствовании режиму президента Башара Асада. Постпред Никки Хейли пообещала, что США примут решительные меры, даже если Москва вновь не позволит Совбезу привлечь виновных к ответственности и наказать Дамаск.

С обвинениями в адрес Москвы выступали и другие. Так постпред Франции Франсуа Делаттр отметил, что, раз российские военные помогают сирийской армии, то химическая атака была совершена либо при участии, либо при попустительстве России. Вместе с другими странами Франция требует от Москвы обеспечить прекращение огня и проведение независимого расследования событий в Восточной Гуте.