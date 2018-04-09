Совбез ООН обсудит предполагаемую химатаку в Сирии

Совет Безопасности ООН проведёт девятого апреля заседание, которое инициировали 9 членов совета, в том числе США, Франция и Великобритания. Оно будет посвящено предполагаемому применению химического оружия в сирийском городе Дума. Вооружённая группировка "Джейш аль-Ислам", которая контролирует город, обвинила в химатаке сирийскую армию. Это утверждение готовы поддержать на Западе.

Энди Оппенхеймер, британский эксперт по оружию массового поражения: "В 2013 г. произошла масштабная химическая атака, после которой Сирия должна была уничтожить все задекларированные боевые отравляющие вещества. Их было очень много, вероятно, крупнейший в мире арсенал не считая супердержав. Очевидно, они задекларировали не все, в частности не задекларировали хлор".

Президенты США и Франции, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, уже признали факт применения хлора и договорились реагировать сообща.

Сирия и Россия обещают расследовать инцидент после того, как Дума перейдет под контроль Дамаска. В марте Генштаб России предупреждал о подготовке боевиками инсценировки применения сирийской армией химического оружия.