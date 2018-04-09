Ракетный удар по сирийскому аэродрому

Сирийский военный аэродром Т-4 Тияс, расположенный в районе Пальмиры, подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке. По данным министерства обороны России, удар нанесли два самолета F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Израильские военные, которые ранее неоднократно атаковал сирийские военные объекты, пока эту информацию не прокомментировали.

По аэродрому были выпущены восемь управляемых ракет. Три ракеты, по данным российских военных, достигли западной части аэродрома, ещё пять — сбили сирийские ПВО. В результате ракетного удара погибли не менее 14 военных, в том числе иранских. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.

По данным ливанских СМИ, удар совпал с попыткой боевиков ИГИЛ перерезать шоссе, связывающее Пальмиру с Дейр-эз-Зором.