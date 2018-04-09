Забастовка как традиция

Забастовки наряду с сырами и багетом можно было бы уже давно отнести к числу типично французских атрибутов, упоминаемых в туристических справочниках. Редкий гость Пятой республики не сталкивался с этим явлением, и это не случайно — подтверждают в немецком фонде Ханса Бёклера, который занимается проблемами трудовых отношений.

По его данным — во Франции действительно бастуют больше всего. На каждую тысячу работников в год в среднем приходится около 140 дней простоя из-за протестов. Для сравнения в соседней Швейцарии теряется всего один день на тысячу работников в год.

Следом за французами самыми протестующими признаны профсоюзы Дании. Согласно исследованию фонда Бёклера, здесь с 2005 по 2015 на каждую тысячу работников в год приходилось по 125 дней забастовок. В лидерах по масштабам трудовых протестов регулярно оказываются также Финляндия, Бельгия, Испания и Норвегия.

В конце европейского профсоюзного списка вместе со Швейцарией оказались Швеция, Польша и Австрия — они теряли от одного до пяти дней на каждую тысячу работников. Относительно невысокую активность проявляют профсоюзы англоязычных стран.

Эксперты объясняют такую разницу традициями и особенностями общения с работодателями: где-то принято требовать и протестовать, а где-то предпочитают переговоры и коллективные обращения в суд.