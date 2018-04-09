Потери Дерипаски

На 50% обвалились на гонконгской бирже акции алюминиевой компании "Русал", основным акционером которой является Олег Дерипаска. Не лучшим образом складывались дела предприятия и в Москве. В начале торгов стоимость ценных бумаг упала почти на 47%. На этом фоне руководство предприятия сообщило о риске технического дефолта, но пообещало, что продолжит выполнять все кредитные обязательства. В это же утро на 20% упали акции компании En+, которая, как и в "Русал", входит в число активов Дерипаски.