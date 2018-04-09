Более 3 тысяч боевиков покинули город Дума

Более 3 тысяч боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" смогли покинуть населенный пункт Дума в пригороде Дамаска. Об этом в понедельник сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Автобусы с исламистами, которых сопровождают их семьи, направились на север страны в район Джараблус.

Договоренность о выходе боевиков из Восточной Гуты была достигнуты в минувшие выходные между властями Сирии и полевыми командирами "Джейш аль-Ислам". В обмен боевики обязались освободить захваченных ими ранее местных жителей. Они насильно удерживались исламистами еще с 2013 года. К настоящему времени на свободу отпущены 56 заложников.

Согласно достигнутым новым договоренностям с "Джейш аль-Исламом", в общей сложности планируется выход до 8 тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.

Отъезд исламистов из Думы проходит на фоне известия о применении химоружия в этом районе. Первые сообщения 7 апреля распространила организация "Белые каски", что спровоцировало гневную реакцию западных держав: они потребовали созвать заседание Совета Безопасности ООН.

При этом власти России опровергли сообщения о химатаке и назвали это "информационным вбросом".