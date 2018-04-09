Проигравшие ушли в отставку

Оппозицию правящей коалиции на венгерских парламентских выборах представляли блок социалистов. в который входило движение "Диалог во имя Венгрии". Социалисты по результатам голосования в итоге оказались на третьем месте, получив лишь 20 депутатских мандатов.

Их глава Гергей Карачонь ушел в отставку.

"Стало очевидным, что нам не удалось выстроить ту демократическую коалицию, которая бы выглядела убедительно в глазах в том числе и сельских избирателей", - заявил он журналистам.

Движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), лидером которого был Габор Вона, оказалось на второй ступени пьедестала с почти 20 % голосов, которые принесли 26 депутатских мандатов.

Тем не менее, Вона тоже покинул свой пост.

По мнению Габора Воны, "такая высокая явка нам говорит о том, что можно было добиться гораздо более убедительных результатов, поскольку наша поддержка в течение всей предвыборной кампании только усиливалась".

Победа блока премьера Виктора Орбана стала третьей подряд в политической карьере этого государственного деятеля Венгрии.