Оппозицию правящей коалиции на венгерских парламентских выборах представляли блок социалистов. в который входило движение "Диалог во имя Венгрии". Социалисты по результатам голосования в итоге оказались на третьем месте, получив лишь 20 депутатских мандатов.
Проигравшие ушли в отставку
Проигравшие ушли в отставку
Их глава Гергей Карачонь ушел в отставку.
"Стало очевидным, что нам не удалось выстроить ту демократическую коалицию, которая бы выглядела убедительно в глазах в том числе и сельских избирателей", - заявил он журналистам.
Движение "За лучшую Венгрию" ("Йоббик"), лидером которого был Габор Вона, оказалось на второй ступени пьедестала с почти 20 % голосов, которые принесли 26 депутатских мандатов.
Тем не менее, Вона тоже покинул свой пост.
По мнению Габора Воны, "такая высокая явка нам говорит о том, что можно было добиться гораздо более убедительных результатов, поскольку наша поддержка в течение всей предвыборной кампании только усиливалась".
Победа блока премьера Виктора Орбана стала третьей подряд в политической карьере этого государственного деятеля Венгрии.