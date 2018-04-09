Протесты против принца

Манифестации тех, кто поддерживает Йемен и считает, что наносящая авиаудары Саудовская Аравия ведет себя как агрессор, состоялись в воскресенье в столице Франции.

Не меньше 10 правозащитных организаций обратились в президенту Макрону с просьбой, чтобы тот во время начинающегося в понедельник официального визита принца потребовал бы прекращения бомбардировок, приводящих к тяжелому гуманитарному кризису в Йемене.

Между тем французский лидер в воскресенье пригласил своего гостя на ужин в Лувр, в официальной программе визита наследного принца, который начинается в понедельник, как сообщают СМИ, этого пункта вплоть до последнего времени, не было.

9-го апреля стало известно, что в результате налетов саудовской авиации за последние дни в Йемене погибли по меньшей мере 15 человек.