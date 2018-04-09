Велогонка "Париж-Рубе" стала последней для 23-летнего Михаэля Голартса.
Смерть в "Северном аду"
Смерть в "Северном аду"
Он потерял равновесие, упал и сильно ударился о брусчатку. За потерей сознания произошла остановка сердца, он перестал дышать. Меры реанимации, которые предприняли врачи, сопровождавшие пелотон, не помогли. Не смогли ничего сделать и медики в больнице, куда Голартса отправили вертолетом.
Гонка "Париж — Рубе" в техническом отношении считается одной из самых трудных в велоспорте. Значительный отрезок трассы спортсмены едут по крупной брусчатке. С тряской и с контролем велосипеда справиться чрезвычайно сложно.
Гонку "Париж-Рубе" неофициально именуют "Северным адом".