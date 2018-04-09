Канада оплакивает погибших хоккеистов

Жители маленького городка Гумбольдта, или как произносят его сами канадцы - Хамболд - в провинции Саскачеван оплакивает своих мальчиков, игроков хоккейной команды, ставших жертвами крупного ДТП на одной из трасс. Многие пришедшие на траурную церемонию надели в знак солидарности желто-зеленые футболки. Это цвета команды.

Мэр Гумбольдта Роб Мюнч поблагодарил за солидарность и сочувствие: "Мы сможем пройти сквозь несчастье только вместе, так что спасибо всем за поддержку".

В аварии погибли 15 человек, им было от 16 лет до 21 года.

Президент "Гумбольдт Бронкос" Кевин Кэрингер не мог сдержать слез: "Повсюду, и в нашем городке, и в Саскачевене, и в нашей стране и за ее пределами силы мы найдем друг в друге".

Игроки "Гумбольдт Бронкос" ехали на матч, когда автобус команды столкнулся с грузовиком. Повреждения были такими, что автобус смогли вытащить только с помощью подъемного крана.