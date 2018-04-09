Неделя рома в Брюсселе

Рома — крупнейшее в Европе этническое меньшинство. В него входят такие группы, как цыгане. 8 апреля в Брюсселе был отмечен Международный День рома. Его молодые представители обсудили пути предоления социальной отчужденности и материального неблагополучия своего народа.

«Содействие равенству и борьба с дискриминацией для меня очень важны, - сказала Саска Димич из Австрии. - В таких учреждениях, как Европарламент, мы, гражданские активисты, можем рассказать, как выглядит повседневная жизнь для рома»

Вовлечению цыган в общественную жизнь девяти стран ЕС препятствует то, что они страдают 80-процентной бедностью и 75-процентной безработицей, половина их детей не ходит в школу,

Из примерно 12 миллионов рома 6 живут в Евросоюзе, обычно являясь, на бумаге, его полноправными гражданами. Работник службы социальной поддержки брюссельского района Андлерлехт сетует на то, что их не отучают от кочевого образа жизни:

"Часто называют их основной проблемой образование, но я вижу, что они живут в домах на колёсах и переезжают раз в три недели, - сказал Бисер Алеков. - Им не выделяют мест для постоянного поселения".

В свой день рома проводили общинные церемонии. А в ходе недели они будут присутствовать на дебатах в Европарламенте о ходе выполнения инциативы об общественной интеграции этого меньшинства на период с 2015 до 2020 года.

Депутат-социалист с цыганскими корнями выдвинула на этот счёт десятки предложений:

«Политические партии обязаны устанавливать тесные контакты с населением рома, причем не только перед выборами для получения голосов, - сказала Сорая Пост. - Нужны также выдвигать его представителей в качестве кандидатов на выборах».

Директор Европейской организации Рома призывают Евросоюз выделять из своего бюждета средства на всестороннее развитие рома и преодоление предвзятого к ним отношения:

«Нужно инвестирования большие деньги не в то, чтобы заставить рома приспособиться, а в то, чтобы открыть для них общество, - сказала Габриела Храбанова. - Нужно открыть для них сердца и умы европейцев».