Нотр-Дам-де-Ланд: ликвидация эко-лагеря

Французская полиция приступила к ликвидации незаконного лагеря экоактивистов в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд. В операции задействованы 2,5 тыс. полицейских. Ранее о намерении привести в действие соответствующее решение суда заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Проект строительства международного аэропорта недалеко от Нанта на западе страны возник еще в 1970-х. Тогда же на отведенной под него территории начали селиться экоактивсты - в знак протеста, заявив о недопустимости разрушения "уникального природного ландшафта". В результате полувековой борьбы в январе 2017 года правительство все же отказалось от своей идеи. Несмотря на это, здесь и сегодня в незаконных постройках проживают примерно 250 человек.

В понедельник утром между полицией и активистами произошли первые столкновения: протестующие возвели баррикады из подожженных шин и забросали жандармов "коктейлями Молотова", правоохранители в ответ применили слезоточивый газ

"Мы окажем упорное физическое сопротивление", - заявляют активисты и обещают уже в ближайшее время провести более 70 манифестаций по всей Франции, в том числе в Нанте и Ренне.