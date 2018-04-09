Изгнание из сквота

«Расселить и снести» — таков «приговор», который вынесли местные власти последним сквотам в коммуне Нотр-дам-де-Ланд на западе Франции. Здесь осталось всего несколько домов, которые были заброшены и затем заняты новыми жильцами без соответствующих документов. Большую часть сквотов полиция уже «эвакуировала».

Очередной день операций в Нотр-дам-де-Ланд был отмечен столкновениями правоохранителей с активистами левого толка и сторонниками анархистских движений. Именно они организовали здесь «особо охраняемую территорию», стремясь защитить поселок от сноса. Федеральные власти санкционировали строительство на месте Нотр-дам-де-Ланд нового международного аэропорта. После нескольких лет противостояния от проекта пришлось отказаться.

Теперь префектура ставит вопрос о правовом урегулировании статуса формально заброшенных строений и жителей сквотов. Когда в ночь на понедельник началась очередная силовая операция, которая должна была окончательно закрыть этот вопрос, полицейских встретили горящими баррикадами. Людей в форме забрасывали комьями грязи, бутылками с зажигательной смесью, файерами и камням. В ответ летели светошумовые гранаты и заряды со слезоточивым газом.

Итог дня - есть пострадавшие среди полицейских и задержанные из числа протестующих, полиция обещает провести новую операцию.