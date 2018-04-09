Нотр-Дам-де-Ланд: ликвидация эко-лагеря

Французская полиция приступила в понедельник утром к ликвидации незаконного лагеря экоактивистов и представтелей анархистских движений в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд недалеко от Нанта. Цель - выселить по-прежнему проживающих здесь 250 наиболее радикально настроенных противников строительства нового международного аэропорта, проект которого был отменен решением правительства еще в январе. В операции, о которой ранее объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, задействованы 2,5 тыс. полицейских. Между правоохранителями и активистами уже произошли первые столкновения: протестующие возвели баррикады из подожженных шин и забросали жандармов "коктейлями Молотова", правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. Жители незаконных построек обещают "бороться до конца" и призывают к манифестациям по всей Франции.