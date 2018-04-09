Канада прощается с погибшими хоккеистами

В канадском городе Гумбольдт прошла траурная церемония в память о погибших хоккеистах юниорской команды "Гумбольдт Бронкос". Крупное ДТП, произошедшее 7 апреля, унесло жизни 15 человек, в том числе водитель. Самому старшему игроку хоккейной команды, погибшему в автокатастрофе, был 21 год.

Мэр города Роб Мюнч выразил благодарность за солидарность и сочувствие. Свои соболезнования родным и близким погибших выразил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Игроки "Гумбольдт Бронкос" ехали на матч, когда автобус команды столкнулся с грузовиком. Повреждения были такими, что автобус смогли вытащить только с помощью подъемного крана.