Чарльз в перьях

Племя йолнгу устроило торжественный прием принцу Чарльзу. Сын королевы Елизаветы II, примерив традиционный головной убор этого народа, прогулялся по деревне и посмотрел выступление местных танцоров. Кроме того, аборигены показали один из своих способов лечить болезни. Для этого им понадобился духовой инструмент диджериду, другой конец которого они приложили к груди принца Чарльза. "Врачебный прием" прошел в Центре искусства аборигенов. По окончании принц сказал, что чувствует себя лучше.

А еще Чарльз встретился с Лейлой Шервуд – австралийкой, которая 40 лет назад "украла" поцелуй наследника британского престола. Случай этот произошел в аэропорту Кэрнса. Шервуд тогда было 14 лет.