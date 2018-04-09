MotoGP: Кэл Кратчлоу победил в Аргентине

Британец Кэл Кратчлоу из команды LCR Honda стал победителем гонки MotoGP Гран-при Аргентины.

Кратчлоу преодолел 24 круга за 40 минут 36,342 секунды. Второе место занял француз Йоанн Зарко из Yamaha Tech 3. Тройку лидеров замкнул испанец Алекс Ринз (Suzuki Ecstar).

Благодаря победе в Аргентине, Кратчлоу выбился в лидеры общего зачета серии, имея в активе 38 очков. На втором месте располагается итальянец Андреа Довициозо (Ducati), на третьем - идет Зарко.

Действующий чемпион мира испанец Марк Маркес, представляющий Repsol Honda, получил 30 секунд штрафа за то, что выбил с трассы итальянца Валентино Росси (Yamaha), и по итогам гонки занял 18-е место.

Следующий этап чемпионата MotoGP пройдет 20-22 апреля в США.