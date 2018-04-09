Британец Кэл Кратчлоу из команды LCR Honda стал победителем гонки MotoGP Гран-при Аргентины.
MotoGP: Кэл Кратчлоу победил в Аргентине
MotoGP: Кэл Кратчлоу победил в Аргентине
Кратчлоу преодолел 24 круга за 40 минут 36,342 секунды. Второе место занял француз Йоанн Зарко из Yamaha Tech 3. Тройку лидеров замкнул испанец Алекс Ринз (Suzuki Ecstar).
Благодаря победе в Аргентине, Кратчлоу выбился в лидеры общего зачета серии, имея в активе 38 очков. На втором месте располагается итальянец Андреа Довициозо (Ducati), на третьем - идет Зарко.
Действующий чемпион мира испанец Марк Маркес, представляющий Repsol Honda, получил 30 секунд штрафа за то, что выбил с трассы итальянца Валентино Росси (Yamaha), и по итогам гонки занял 18-е место.
Следующий этап чемпионата MotoGP пройдет 20-22 апреля в США.