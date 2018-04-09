Москва требует ответа за Литвиненко, Березовского и Скрипаля

Генпрокуратура России обвиняет Великобританию в сокрытии информации об обстоятельствах смертей известных россиян. В ведомстве ставят под сомнение официальные данные расследований отравления в Солсбери, убийства экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, а также предполагаемого самоубийства беглого предпринимателя Бориса Березовского. По словам замгенпрокурора России Саака Карапетяна, позиция Соединённого Королевства по засекречиванию следствия «исключает возможность оценки его объективности со стороны».

Генпрокуратура представила версию убийства Литвиненко, согласно которой он мог быть отравлен из-за ссоры с Березовским. Бывший офицер спецслужб, якобы, был готов дать показания против предпринимателя и представлял для него реальную угрозу.

Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием в 2006 г. Официальные обвинения в убийстве заочно предъявлены другому бывшему офицеру ФСБ Андрею Луговому и предпринимателю Дмитрию Ковтуну. По версии британского суда, они выполняли задание российских властей.

В российском надзорном ведомстве заявляют, что впоследствии Лондон был заинтересован в смерти самого Березовского. Предпринимателя нашли повешенным в 2013, когда он, якобы, собирался вернуться на родину и мог раскрыть некие секретные данные. Британское судебное следствие по факту смерти Березовского не нашло достаточных доказательств убийства, но и не смогло полностью исключить эту версию.