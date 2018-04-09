"Песчаный марафон": два этапа пройдены

Второй этап легендарного сверхмарафона «Де Сабль», который проходит в пустыне Сахара, покорился марокканцу Рашиду эль-Морабити. Многократный победитель этого ежегодного соревнования опередил своего брата – Мохамеда. Третьим стал ещё один представитель Марокко - Абделькадер эль-Муазиз.

У женщин лучшее время вновь показала россиянка Наталья Седых. Пермская бегунья обогнала американку Магдалену Булет. Третьей финишную черту пересекла представительница Дании Бухра Эриксен. После победы на первом этапе Седых лидирует в общем зачёте.