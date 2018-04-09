Венгрия: предпочтения избирателей

Венгры обсуждают результаты парламентских выборов победу на которых одержала правящая коалиция во главе с премьером Виктором Орбаном. В небольших городах итогами голосования остались довольны. А вот жители столицы возмущены. Говорят избиратели:

"Я очень расстроен. Я предполагал, что они получат большинство... Но две трети депутатских мандатов стало для меня сюрпризом."

"ФИДЕС настолько мощно подавал себя в информационном поле в прошлом году, что результат не удивляет."

"Меня итоги абсолютно устраивают. Я не могу понять, почему оппозиция не в состоянии услышать народ этой страны, который не желает менять правительство."

"Эти выборы, на которые огромное влияние оказали СМИ, выборы в ходе которых правительством распространялись фейковые новости, оказались успешными."

Партии, входящие в правящую коалицию набрали около 49% голосов. На втором месте со значительным отставанием от лидеров - праворадикальное и национально-консервативное движение "За лучшую Венгрию" (Йоббик") - 20%.

Аттила Юхаш, аналитик: "Йоббик" не смог заручиться необходимой поддержкой в сельской местности. Там "спасителем" остался ФИДЕС."

Именно в провинции избиратели активно поддержали правящую коалицию. Венгерская столица оказалась оппозиционно настроенной. Корреспондент euronews Вероника Риппель, Будапешт:

"Результаты выборов в Венгрии продемонстрировали наличие огромного разрыва между столицей и провинцией в плане политических предпочтений избирателей. В ближайшие годы пропасть будет только расти."