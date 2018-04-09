В Европе массово отменяют авиарейсы

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa уже отменил около 800 полетов, это затронет 90 тысяч пассажиров. Профсоюз транспортников Verdi требует повышения зарплат. Завтрашний протест - это часть запланированной общенациональной забастовки немецких госслужащих, которая продлится до 13 апреля.

На этой неделе бастуют и сотрудники авиакомпании Air France. Запланированный двухдневный протест продлится до среды. Работники авиации настаивают на повышении зарплаты на 6% и намерены продолжить серию забастовок.

Перебои затронут как внутренние, так и международные рейсы.