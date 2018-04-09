ЧМ-2018: у сборной Японии новый тренер

За два месяца до старта мирового футбольного первенства в России Вахид Халилходжич отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Японии. Её новым наставником станет - Акира Нисино.

В Ассоциации футбола страны пояснили, что на решение снять с поста боснийского специалиста повлияли итоги товарищеских матчей – ничья с Мали и поражение от Украины, - а также атмосфера внутри самой команды.