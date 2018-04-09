ЧМ-2018: у сборной Японии новый тренер

За два месяца до старта мирового футбольного первенства в России Вахид Халилходжич отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Японии. Её новым наставником станет - Акира Нисино.
В Ассоциации футбола страны пояснили, что на решение снять с поста боснийского специалиста повлияли итоги товарищеских матчей – ничья с Мали и поражение от Украины, - а также атмосфера внутри самой команды.
«После того, нам удалось отобраться на Чемпионат мира, мы провели несколько товарищеских встреч. И, в конце концов, два дня назад мы приняли решение уволить Халилходжича. И причина не только в результатах встреч. Мы выслушали мнение игроков. После матчей с Мали и Украиной отношения тренера с футболистами, доверие между ними ослабли», - заявил журналистам Кодзо Тасима, президент Ассоциации футбола Японии.
63-летний Акиро Нисино - местный специалист, футболист в прошлом. Ранее он тренировал целый ряд японских клубов.
На групповом этапе чемпионата мира под руководством Нисино японцы сыграют с командами Колумбии, Польши и Сенегала.