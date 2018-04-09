Давление на Марка Цукерберга

Давление на главу Facebook Марка Цукерберга в связи со слушаниями в Конгрессе США растет. В деле об утечке персональных данных пользователей соцсети появляются все новые подробности: речь уже идет о 87 миллионах аккаунтов, а не 50 - как это предполагалось раньше. Причем, их данные могут храниться в России. Об этом заявил Кристофер Уайли - бывший сотрудник Cambridge Analytica, которая и оказалась в центре скандала.

Компанию обвиняют в склонении американских избирателей к голосованию за Дональда Трампа в ходе президентских выборов 2016 года. Ее сотрудники якобы рассылали "таргетинговую" рекламу и "фейковые" новости пользователям, чьи данные были выкуплены у профессора Кембриджского университета Александра Когана. Несколько лет назад тот разработал приложение "Thisismydigitallife" ("Это моя цифровая жизнь"), целью котого был сбор информации об аккаунтах и составление на ее основе психологических портретов их владельцев. В частности, политических предпочтений последних.

Связь Трампа с Cambridge Analytica усматривают по нескольким причинам. Экс-советник его предвыборной кампании Стив Бэннон - бывший вице-президент компании. Cambridge Analytica финансировал поддерживавший кандидатуру Трампа республиканский миллиардер Роберт Мерсер. Наконец, сам нынешний глава Белого дома не раз встречался с главой фирмы Александром Никсом.