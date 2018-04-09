Срочно нормализовать отношения Польши с Евросоюзом пытаются премьер-министр Матеуш Маровецкий и прибывший в Варшаву первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. ЕС недоволен судебной реформой, позволяющей Сейму и правительству вмешиваться в работу судов. Польше грозит временное лишение права голоса в Евросовете. Эту меру, требующую полного единогласия, может заблокировать Венгрия, которую тоже обвиняют в нарушении верховенства права.
ЕС показывает Польше кнут
ЕС показывает Польше кнут
Вместе восточноевропейские страны намерены бороться против сокращение им ассигнований из долгосрочного бюджета Евросоюза. При его разработке будет учитываться приверженность стран-получателей помощи общим нормам и ценностям. Победы на выборах в Венгрии правящей партии «Фидес» укрепила позиции Вышеградской группы.