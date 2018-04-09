Срочная новость

Срочная новость

Брюссельское бюро

ЕС показывает Польше кнут

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ЕС показывает Польше кнут

ЕС показывает Польше кнут
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Срочно нормализовать отношения Польши с Евросоюзом пытаются премьер-министр Матеуш Маровецкий и прибывший в Варшаву первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. ЕС недоволен судебной реформой, позволяющей Сейму и правительству вмешиваться в работу судов. Польше грозит временное лишение права голоса в Евросовете. Эту меру, требующую полного единогласия, может заблокировать Венгрия, которую тоже обвиняют в нарушении верховенства права.

Вместе восточноевропейские страны намерены бороться против сокращение им ассигнований из долгосрочного бюджета Евросоюза. При его разработке будет учитываться приверженность стран-получателей помощи общим нормам и ценностям. Победы на выборах в Венгрии правящей партии «Фидес» укрепила позиции Вышеградской группы.